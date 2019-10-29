2019-10-29T10:33:15+03:00
Происшествия

Наркоман выпендрился перед работниками череповецкого отеля

Мужчина высыпал на стойку администратора наркотики голубого цвета
Евдокия САХАРОВА
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В минувшую субботу в гостинце на улице Ломоносова в Череповце неадекватный мужчина разбрасывался наркотиками. Пресс-служба управления Росгвардии сообщила, что в отель зашел странный человек и начал буянить, спорить с постояльцами, ругаться матом и мешать работникам заведения. Потом он достал из кармана пакетик с неизвестным веществом и рассыпал по стойке рецепшен.

Сотрудники отеля вызвали полицию. Кристалликами голубого цвета оказались наркотики. На 39-летнего нарушителя возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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