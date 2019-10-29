2019-10-29T10:00:28+03:00
Происшествия

В Вологде пьяный водитель избил ногами полицейского

У потерпевшего проступили кровоподтеки на руке и ключице
Евдокия САХАРОВА
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В областной столице будут судить рецедивиста, который катался в пьяном виде по городу, а потом избил полицейского. 29-летний мужчина был задержан в ночь на 6 июня, в отделе назвался вымышленным именем, а при съеме отпечатков пальцев завязал драку: дважды ударил правоохранителя ногой. У потерпевшего остались синяки.

Личность нарушителя установили позднее, он оказался несколько раз судимым за воровство. По Вологде хулиган катался на иномарке «Шевроле Авео» пьяным и без водительских прав, сообщает ОУ СК.

На мужчину завели уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти", оно уже передано в суд. Дебоширу светит до 200 тысяч рублей штрафа или до 5 лет за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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