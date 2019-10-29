2019-10-29T09:48:57+03:00
Происшествия

Глава Белозерского района позвал на место ЧС священника

Евгений Шашкин пригласил местного настоятеля прочитать молебен на месте вышедшей из под контроля скважины
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Фото: Районная газета «Белозерье»Фото: Районная газета «Белозерье»
Изменить размер текста:

В Белозерске место ЧС посетил настоятель местного Успенского храма Александр Стулов, он провел молебен перед финальными работами по ликвидации проблемы со скважиной.

Глава Белозерского района пригласил священника, чтобы тот попросил силы небесные остановить катастрофу. Такую идею Евгению Шашкину подкинули жители полузатопленной улицы Шукшина, которые уже не знают, как дальше жить в подтопленных домах. Молебн «на начало благого дела в усмирении подземных вод», вероятно, проводится впервые на Вологодчине.

Уже 5 месяцев бьет фонтан из-под земли из-за незаконно пробуренной скважины. Комсомольская правда с самого начала освещает эту ЧС. На ликвидацию катастрофы, потратили страшные деньги. В конце октября подрядчик приступит к тампонированию скважины. Специалисты сообщили, что тампонажная смесь состоит из растительного масла и полимеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Череповце откроются творческие мастерские для людей с ограниченными возможностями здоровья
Пьяная череповчанка попыталась совершить массовое убийство газом
Вологодчина готова к снегу и гололеду
В Вологде тунеядец украл у инвалида коляску
Девочка спасла жителей вологодской многоэтажки от взрыва газа
Наркоман выпендрился перед работниками череповецкого отеля
Вологодских детей объявили в федеральный розыск
В Вологде пьяный водитель избил ногами полицейского
В Вологде началось предварительное слушание громкого дела
В Вологодской области в реке нашли утопленника
1,5 тысячи поздравительных открыток маленькие вологжане отправили своим бабушкам и дедушкам
В Вологде мужчина работал курьером по доставке фальшивок
В Шексне ураган сдул 500 квадратных метров только что отремонтированной крыши
В Вологде конфисковали партию алкоголя и сигарет на 15 миллионов рублей
В Череповце на Октябрьском мосту столкнулись иномарки