Глава Белозерского района позвал на место ЧС священника

СЕГОДНЯ 09:41 2019-10-29T09:48:57+03:00

Евгений Шашкин пригласил местного настоятеля прочитать молебен на месте вышедшей из под контроля скважины

Изменить размер текста: A A

В Белозерске место ЧС посетил настоятель местного Успенского храма Александр Стулов, он провел молебен перед финальными работами по ликвидации проблемы со скважиной.

Глава Белозерского района пригласил священника, чтобы тот попросил силы небесные остановить катастрофу. Такую идею Евгению Шашкину подкинули жители полузатопленной улицы Шукшина, которые уже не знают, как дальше жить в подтопленных домах. Молебн «на начало благого дела в усмирении подземных вод», вероятно, проводится впервые на Вологодчине.

Уже 5 месяцев бьет фонтан из-под земли из-за незаконно пробуренной скважины. Комсомольская правда с самого начала освещает эту ЧС. На ликвидацию катастрофы, потратили страшные деньги. В конце октября подрядчик приступит к тампонированию скважины. Специалисты сообщили, что тампонажная смесь состоит из растительного масла и полимеров.

ИСТОЧНИК KP.RU