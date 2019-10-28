2019-10-28T18:51:38+03:00
Общество

В Вологде началось предварительное слушание громкого дела

На скамье подсудимых - высокопоставленные чиновники
Иван Чухнин
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В Вологде началось предварительные слушания громкого дела - по хищению средств прри строительстве "лукьяновского" виадука.

28 октября в Вологодском городском суде проходили предварительные слушания по уголовному делу в отношении бывшего первого зама главы города Алексея Осокина, бывшего заместителя мэра Антона Мусихина, бывшего директора МУП «Вологдагорводоканал» Александра Присяжного, а также директора СК «Север» Анатолия Бутусова и бывшего сотрудника горадминистрации Игоря Ивонина.

Как стало известно, предварительное слушание проводится в закрытом судебном заседании.

Следствие установило, что 70 миллионов рублей было выплачено за прокладывание инженерных коммуникаций сторонней организации, но работы уже были выполнены силами "Вологдагорводоканала".

ИСТОЧНИК KP.RU

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