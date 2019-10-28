В Вологде мужчина работал курьером по доставке фальшивок
Вологжанина задержали по подозрению в распространении поддельных медицинских справок, мужчину полицейские взяли с поличным. Специалисты договорились с 29-летний нарушителем о встрече под предлогом приобретения справки. Он передал правоохранителям конверт с медсправкой и печатью медучреждения, образец для заполнения.
Задержанный рассказал, что нашел такую курьерскую работу в интернете. Ему необходимо было забирать конверты в определенном месте и разносить заказчикам. С работодателем лично он знаком не был, лишь разговаривал в интернете и по телефону.
На мужчину завели уголовное дело по факту сбыта подделок. Ему грозит до 2 лет лишения свободы за такую подработку. Остальные участники "бизнеса" устанавливаются в настоящее время.
ИСТОЧНИК KP.RU