В Вологде мужчина работал курьером по доставке фальшивок

СЕГОДНЯ 14:04 2019-10-28T14:06:00+03:00

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Вологжанина задержали по подозрению в распространении поддельных медицинских справок, мужчину полицейские взяли с поличным. Специалисты договорились с 29-летний нарушителем о встрече под предлогом приобретения справки. Он передал правоохранителям конверт с медсправкой и печатью медучреждения, образец для заполнения.

Задержанный рассказал, что нашел такую курьерскую работу в интернете. Ему необходимо было забирать конверты в определенном месте и разносить заказчикам. С работодателем лично он знаком не был, лишь разговаривал в интернете и по телефону.

На мужчину завели уголовное дело по факту сбыта подделок. Ему грозит до 2 лет лишения свободы за такую подработку. Остальные участники "бизнеса" устанавливаются в настоящее время.

ИСТОЧНИК KP.RU