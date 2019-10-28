В Шексне ураган сдул 500 квадратных метров только что отремонтированной крыши
Штормовой ветер сегодня ночью снес крышу жилой пятиэтажки.
ЧП случилось между 3:00 и 4:00 часам ночи. Диспетчер ЕДДС Шекснинского района сообщил о срыве листов кровли с крыши жилого дома. Инцидент произошел с домом №4 на улице Молодежной дом 4.
Как сообщает МЧС, это пятиэтажный, 4х- подъездный жилой дом 1984 года постройки. В нем находится 54 квартиры и проживает 141 человек.
Крыша - двухскатная по деревянной обрешетке, была обшита железом.
Практически всю кровлю - 480 квадратных метров, а это 40метров на 12, скинуло на землю. Как выяснилось, кровлю капитально отремонтировали лишь в этом году. Пострадавших нет. Доступ к подъездам не заблокирован.
ИСТОЧНИК KP.RU