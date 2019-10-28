В Череповце на Октябрьском мосту столкнулись иномарки

СЕГОДНЯ 12:42 2019-10-28T12:42:04+03:00

В 4 часа утра произошло ДТП с участием «Мерседес Бенц Е200» и «Форд Фокус»

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В городе металлургов на Октябрьском мосту ночью случилось ДТП. В 4 часа утра столкнулись две иномарки: по сообщению единой дежурно-диспетчерской службы, 31-летний водитель автомобиля «Мерседес Бенц Е200» не выдержал безопасную дистанцию, в результате чего произошло столкновение с «Фордом Фокусом», которым управлял 29-летний мужчина.

Двое человек пострадали: 22-летний пассажир и водитель автомобиля «Форд». Пассажир госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и закрытым переломом костей носа. Водитель получил ссадины и ушибы.

ИСТОЧНИК KP.RU