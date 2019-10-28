В Вологде конфисковали партию алкоголя и сигарет на 15 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:43 2019-10-28T13:07:52+03:00

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В Вологде выявили особо крупную партию контрафакта: незаконные алкоголь и табачные изделия обнаружили на складе. В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь» сотрудниками ЭБ и ПК УМВД России по Вологодской области был выявлен факт хранения для дальнейшей реализации контрафактной алкогольной и табачной продукции, часть из которой была немаркирована, а часть имела поддельные акцизные марки.

Установлено, что организаторами незаконного бизнеса являются трое вологжан 1964 г.р., 1985 г.р. и 1982 г.р. Самый старший участник преступного сообщества был задержан с поличным в момент прибытия очередной партии контрафакта на склад.

Он был арендован на Пошехонском шоссе. У подозреваемых имеется еще один склад - в поселке Рубцово.

Всего было изъято около 2722 контрафактных бутылок и 146 тысяч пачек сигарет.

Имущество оценено в 15 миллионов рублей. Кроме того, изъяты сотовые телефоны с клиентской базой и тетради с черной бухгалтерией. Сейчас фигуранты незаконной предпринимательской деятельности задержаны.

Следственным управлением УМВД России по г. Вологде возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» и «б» ч.6 ст.171.1 (Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке, акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными марками).

Стоит отметить, что данные преступления относятся к категории тяжких, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом до одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU