2019-10-28T11:33:05+03:00
Происшествия

На Вологодчине из-за сложных погодных условий задерживаются поезда

СЖД сообщила о задержках пригородных и пассажирских из-за шквалистого ветра на некоторых участках
Евдокия САХАРОВА
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На Северной Железной дороге в ночь с 27 на 28 октября из-за сложных погодных условий произошел обрыв линий связи и повреждена контактная сеть. Поэтому некоторые пассажирские и пригородные поезда задерживаются.

Проблемы, на данный момент, на участках Ярославль - Александров, Рыбинск - Сонково и Вологда - Данилов. В 8 утра произошли задержки 11 пассажирских поездов и трех пригородных.

Задерживаются пассажирские поезда: № 125 Череповец - Москва; № 46 Санкт-Петербург - Иваново; № 348 Санкт-Петербург - Уфа; № 148 Москва - Кострома; № 42 Москва - Воркута; № 100 Москва - Владивосток; № 337 Самара - Санкт-Петербург; № 147 Кострома - Москва; № 41 Воркута - Москва; № 107 Вологда - Москва; № 99 Владивосток - Москва.

Пригородные поезда в Ярославской области: № 6278 Ярославль-Главный - Иваново, № 6574 Пищалкино - Рыбинск, № 6225 Данилов - Телищево

При задержках более чем на 4 часа ЖД обещает покормить пассажиров. Сейчас на линиях работают аварийные ремонтные бригады. Интересующую информацию о ситуации можно получить в диспетчерском центре по телефону 8−800−775−0000.

ИСТОЧНИК KP.RU

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