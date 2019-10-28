2019-10-28T11:25:45+03:00
Происшествия

В Череповце шквалистый ветер бросил мусорный контейнер на машину

Иван Чухнин
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Сразу несколько ЧП случилось в Череповце из-за сильного ветра. В ночь на 28 октября на улице Боршодской у дома № 20 упало дерево. Оно рухнуло прямо на парковку, где повредило три автомобиля. На улице Архангельской дерево деформировало автомобиль "Нива". На Суворова ветер сорвал мусорный контейнер и бросил на автомобиль.

На улице Вологодской, 33 ветер оторвал от стены дома спутниковую антенну, которая угодила в припаркованную машину. Рухнули заборы на стройках на улицах а Ленинградской и Наседкина. Как сообщает официальный сайт Череповца, ночью сила ветра достигала 18 метров в секунду.

Напомним, если ветер выше 15 метров в секунду - это уже штормовое предупреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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