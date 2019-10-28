В Вологде у ТЮЗа произошло страшное ДТП

СЕГОДНЯ 11:06 2019-10-28T11:06:58+03:00

Одна из машин перевернулась на бок. В аварии пострадали 5 человек

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В Вологде в минувшую субботу в центре города столкнулись две иномарки. Авария случилась около пяти вечера на перекрестке улиц Октябрьской и Мальцева у ТЮЗа. 42-летняя водитель «Дэу Матиз» не предоставила преимущество при повороте налево автомобилю «Опель Астра», произошло столкновение. Второй иномаркой управляла 27-летняя вологжанка.

В результате сильного удара «Дэу Матиз» откинулся на левый бок. Пострадали 5 человек: двое водителей и три пассажирки Матиза 17-39 лет. Пострадавших госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU