Череповец признался в образовательном кризисе

СЕГОДНЯ 10:43 2019-10-28T10:43:14+03:00

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В городе металлургов серьезная нехватка педагогов. Об этом рассказали участники профсоюза работников образования на открытом заседании комитета. В школах и детсадах недостает специалистов. По словам экспертов, такая ситуация характерна для всех городов РФ, кроме Москвы и СПб.

Основная причина нежелания вологжан работать в сфере образования - низкая заработная плата. Согласно майским приказам президента, зарплата педагогов должна быть доведена до средней по региону, но выполняется указ лишь путем увеличения нагрузки на педагогов. Банально, хочешь больше зарабатывать - больше работай. Педагогам приходится брать от 1,8 до двух ставок. Уставшие специалисты увольняются.

В школах с углубленным изучением предметов зарплата еще меньше, чем в обычных, при этом результаты учащиеся показывают лучше. Участники профсоюза задаются вопросом: почему же высококлассные педагоги должны нищенствовать за идею? Учителя предлагают ввести базовую ставку оплаты труда педагогов в размере двух МРОТ с возможностью индексации.

Председатель комитета по образованию ЗСО Людмила Ячеистова заявила, что депутаты увидели проблемы и готовы их решать сообща с педагогами. На данный момент, на Вологодчине в школах не хватает 850 учителей, основной дефицит в Вологде и Череповце.

ИСТОЧНИК KP.RU