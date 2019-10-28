2019-10-28T09:50:25+03:00
Происшествия

В городе металлургов иномарка на полной скорости сбила школьника на "зебре"

ДТП случилось у дома №37 по улице Любецкой
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Областной УГИБДД
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В Череповце 11-летний ребенок шел по пешеходному переходу и в него врезалась иномарка. Мальчика госпитализировали с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. ДТП произошло в минувшую пятницу около половины восьмого вечера у дома №37 по улице Любецкой.

Машиной «Хендай Солярис» управлял 24-летний мужчина. Ребенок находится в Детской больнице, сообщили в Управлении ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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