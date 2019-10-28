В городе металлургов иномарка на полной скорости сбила школьника на "зебре"
ДТП случилось у дома №37 по улице Любецкой
-Фото: Областной УГИБДД
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В Череповце 11-летний ребенок шел по пешеходному переходу и в него врезалась иномарка. Мальчика госпитализировали с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. ДТП произошло в минувшую пятницу около половины восьмого вечера у дома №37 по улице Любецкой.
Машиной «Хендай Солярис» управлял 24-летний мужчина. Ребенок находится в Детской больнице, сообщили в Управлении ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU