В Череповце появится новое кладбище в 33 Га за 100 млн рублей
В городе металлургов выделили участок земли для захоронений за улицей Ивачевской
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В Череповце готовят новое кладбище: 33 гектара выделили за улицей Ивачевской. Планируется сначала перевести территорию в земельный фонд муниципалитета, а потом начать строительные работы. На постройку кладбища надеются потратить 1 год. В начале будет обустроена площадка в 10 Га, подготовлена подъездная дорога и хоззоны.
Необходимо расчистить территорию от деревьев и кустарников, подвести ливневку, дренаж и освещение. Собираются оборудовать пожарный резервуар и резервуар для технической воды.
ИСТОЧНИК KP.RU