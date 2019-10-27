В Вологде молятся в теплице вместо храма

СЕГОДНЯ 14:05 2019-10-27T14:06:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В областной столице верующие поставили теплицу на месте будущего храма и проводят там молебны. Вологжане в ожидании храма свт Спиридона Тримифунтского сейчас молятся во "временном помещении". Приход организовали рядом с новым детским садом «Капелька» на ул. Возрождения.

Молебны проходят уже несколько недель, собирается около 30 человек. После - чаепитие с обсуждением имеющихся проблем. Новых храм из клееного бруса планируют построить в греческом стиле. На данный момент специалисты работают над проектом здания.

ИСТОЧНИК KP.RU