2019-10-27T13:39:08+03:00
Происшествия

В Череповце пожарные спасли 3 человек из горящего дома

Пожарным удалось эвакуировать 3 лиц без определенного места жительства из деревянного дома на улице Данилова
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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В Череповце вспыхнул расселенный дом. Из горящего плена пожарным пришлось извлекать 3 человек. Один мужчина смог спастись самостоятельно. ЧП произошло в половину третьего утра в воскресенье на улице Данилова, 5.

Пламя "съело" крышу, перекрытия, внутреннюю и наружную отделку. Всего выгорело 108 квадратных метров. На втором этаже находились 3 человека без определенного места жительства, их спустили по пожарной лестнице. Всего в тушении было задействовано 28 человек. Причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем, сообщает ГУ МЧС России по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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