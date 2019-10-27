2019-10-27T13:53:46+03:00
Происшествия

Череповецкие спасатели выручили котика-летуна

Домашний питомец упал из окна 9 этажа и застрял на крыше магазина
Евдокия САХАРОВА
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В Череповце произошло ЧП с домашним любимцем: кот выпал из окна 9 этажа. Хозяйке животного даже пришлось обратиться к спасателям. Инцидент случился на Советском проспекте.

Единая диспетчерская служба получила звонок от женщины, которая рассказала, что ее кот после полета с 9 этажа оказался на крыше магазина, и она теперь не знает, как его оттуда спасти. Сотрудникам МЧС пришлось выехать на выручку пушистому зверю. Он, кстати, отделался только испугом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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