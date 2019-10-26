В Череповце проходит ярмарка "Дары Вологодчины"
В Череповце сегодня 26 октября проходит Ярмарка «Дары Вологодчины». Торговля проходит на площади Химиков с 10 до 15 часов. Цены обещают быть ниже среднерозничных. С разных районов области обещают привезти лучшую сельскохозяйственную продукцию. Участвуют предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, личные подсобные хозяйства, индивидуальные предпринимателя и ремесленники Вологодской области.
Череповчане смогут купить белозерскую и карельскую форель, колбасные изделия и полуфабрикаты, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочные изделия, бакалея, мед, овощи, сувениры ручной работы, валяные и трикотажные изделия местных производителей.
В следующий раз ярмарка приедет 23 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU