В Череповце проходит ярмарка "Дары Вологодчины"

СЕГОДНЯ 10:19 2019-10-26T10:19:52+03:00

26 октября на площади Химиков можно прикупить сельскохозяйственную продукцию со всей Вологодчины

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В Череповце сегодня 26 октября проходит Ярмарка «Дары Вологодчины». Торговля проходит на площади Химиков с 10 до 15 часов. Цены обещают быть ниже среднерозничных. С разных районов области обещают привезти лучшую сельскохозяйственную продукцию. Участвуют предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, личные подсобные хозяйства, индивидуальные предпринимателя и ремесленники Вологодской области.

Череповчане смогут купить белозерскую и карельскую форель, колбасные изделия и полуфабрикаты, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочные изделия, бакалея, мед, овощи, сувениры ручной работы, валяные и трикотажные изделия местных производителей.

В следующий раз ярмарка приедет 23 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU