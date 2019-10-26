2019-10-26T10:14:03+03:00
Политика

В Вологде ищут нового мэра

Уже выбраны 10 членов специальной комиссии, еще 5 озвучит в ближайшее время губернатор области
Евдокия САХАРОВА
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В Вологде открыт конкурс на должность мэра. Гордума утвердила требования к кандидатам: мэром может стать человек, имеющий высшее образование с опытом руководящей работы не менее трех лет, со стажем муниципальной службы или не менее четырех лет стажа работы по специальности. Также у него не должно быть ограничений, установленных для госслужащих. Кроме того, комиссия ожидает от претендента план развития города на трехлетний период.

Заявления можно подавать до 13 ноября в Администрации города с 8 до 17 по будням. Сам конкурс пройдет 19 ноября с полудня. С новым мэром заключат пятилетний контракт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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