В Вологде ищут нового мэра

СЕГОДНЯ 10:14 2019-10-26T10:14:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Вологде открыт конкурс на должность мэра. Гордума утвердила требования к кандидатам: мэром может стать человек, имеющий высшее образование с опытом руководящей работы не менее трех лет, со стажем муниципальной службы или не менее четырех лет стажа работы по специальности. Также у него не должно быть ограничений, установленных для госслужащих. Кроме того, комиссия ожидает от претендента план развития города на трехлетний период.

Заявления можно подавать до 13 ноября в Администрации города с 8 до 17 по будням. Сам конкурс пройдет 19 ноября с полудня. С новым мэром заключат пятилетний контракт.

ИСТОЧНИК KP.RU