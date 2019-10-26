Хозяин бара, заколачивающий окна соседям, собирался себя сжечь

СЕГОДНЯ 10:01 2019-10-26T10:03:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Вологде владелец бара угрожал себя сжечь. На улице Возрождения, 72 продолжается история со странным владельцем заведения. Жители многоэтажного дома жалуются на грязь и шум от бара, расположенного на первом этаже их здания. Пивнушку много раз штрафовали, но толку от этого нет. В прошлый раз, в ответ на жалобы соседей, мужчина начал заколачивать чужие окна панелями ДСП, видимо, чтобы им было не так шумно и видно.

В минувшую пятницу же мужчина достал канистру с бензином и полил себя и стену. На вызов выехали полицейские со спасателями. Разобрались и разошлись, говорят очевидцы.

ИСТОЧНИК KP.RU