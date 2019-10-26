2019-10-26T09:46:55+03:00
Общество

Вологжанка выступила в финале "Поле чудес"

Юлия Сыромятникова из Вологды попала на легендарную телепередачу
Евдокия САХАРОВА
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В минувшую пятницу вышла телепередача "Поле чудес" с вологжанкой Юлией Сыромятниковой. Ей удалось пробиться в финал, однако абсолютным победителем она не стала. 28-летняя девушка отгадала загадку «За что в древние времена нужно было заплатить пошлину на корову на базаре». Кроме того, разом она назвала правильно три буквы, за что я получила право на «две шкатулки» и выиграла 5 тысяч рублей. Загаданное слово оказалось "привязывание".

В финале ведущий задал вопрос «Куда советского певца с «золотым» голосом Федора Шаляпина отправили сотрудники таможни США?». Девушка не отгадала правильный ответ "рентген". Участница осталась довольна удивительным опытом участия в телепередаче и посоветовала вологжанам не бояться и подавать заявки. Она послала письмо еще в 2017 году, т.к это было ее любимое шоу. Городская администрация помогла вологжанке собрать подарки-сладости для ведущего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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