2019-10-25T16:42:09+03:00
Общество

На Вологодчине спасатели предупреждают о шквалистом ветре

Непомогда может начаться уже с 18 часов 25 октября
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Вологодской области ожидается сильный ветер. Спасатели предупреждают о различных опасностях: возможно падение деревьев, рекламных конструкций, плохо закрепленных предметов.

Прогноз погоды опубликовал филиал ФГБУ Северное УГМС «Вологодский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Непогода ожидается с 18 часов 25 октября до 18 часов 26 октября, на всей территории Вологодской области, начиная с запада.

Ветер западного и юго-западного направления достигнет 14-19 метров в секунду.

Касается это и водителей - на открытых местах ветер может стать причиной аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Вологодской области четвертые сутки ищут пропавшего молодого мужчину
Стало известно, когда состоится прощание с журналистом Алексеем Колосовым
В Вологодской области с 1 января снизят транспортный налог
В Череповце будут штрафовать курящих и матерящихся школьников
Крокодила, попавшего в ДТП в Вологодской области, повезут в Екатеринбург
В Вологде умер фотограф и журналист Алексей Колосов
Четырехлетнюю девочку пьяные вологжане содержали в нетопленном доме и без еды
В Вологде демонтируют чугунные исторические ограждения
Виноват экскаватор: центр Сокола остался без воды
Убивший женщину табуретом череповчанин был осужден
Группа подростков заподозрена в угоне автомашины в Вологде
Вертолет санавиации доставил пострадавшего в ДТП вытегорского школьника в Вологду
Случайный собутыльник в Череповце получил 10 лет лишения свободы
Умер ребенок: в Вологде судят врача-анестезиолога
В городе металлургов на Октябрьском проспекте появилась хоккейная аллея
В Вологде на "зебре" сбили двух подростков [ВИДЕО]
Вологодчина утвердила себе новый праздник
Череповцу не понравились остановки Артемия Лебедева
Вологодские дети больше не смогут покупать снюсы
В Череповце за тройняшек выдадут полмиллиона
В исторической части Вологды построят гостиницу
Сэкономленные с праздничных украшений деньги пойдут на 33 новые остановки в Вологде
Троих участников перестрелки в Кирилловском карьере заключили под стражу
Молодая вологжанка избила собутыльницу сковородкой до смерти