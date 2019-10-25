На Вологодчине спасатели предупреждают о шквалистом ветре

СЕГОДНЯ 16:42 2019-10-25T16:42:09+03:00

Непомогда может начаться уже с 18 часов 25 октября

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В Вологодской области ожидается сильный ветер. Спасатели предупреждают о различных опасностях: возможно падение деревьев, рекламных конструкций, плохо закрепленных предметов.

Прогноз погоды опубликовал филиал ФГБУ Северное УГМС «Вологодский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Непогода ожидается с 18 часов 25 октября до 18 часов 26 октября, на всей территории Вологодской области, начиная с запада.

Ветер западного и юго-западного направления достигнет 14-19 метров в секунду.

Касается это и водителей - на открытых местах ветер может стать причиной аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU