На Вологодчине спасатели предупреждают о шквалистом ветре
В Вологодской области ожидается сильный ветер. Спасатели предупреждают о различных опасностях: возможно падение деревьев, рекламных конструкций, плохо закрепленных предметов.
Прогноз погоды опубликовал филиал ФГБУ Северное УГМС «Вологодский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Непогода ожидается с 18 часов 25 октября до 18 часов 26 октября, на всей территории Вологодской области, начиная с запада.
Ветер западного и юго-западного направления достигнет 14-19 метров в секунду.
Касается это и водителей - на открытых местах ветер может стать причиной аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU