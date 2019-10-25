В Вологодской области четвертые сутки ищут пропавшего молодого мужчину

СЕГОДНЯ 15:57 2019-10-25T16:11:03+03:00

Информацию о пропавшем распространяют волонтеры ПСО "Ты не один".

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В Вологодской области ищут молодого мужчину. 21 октября пропал житель Устюжны Дмитрий Косыгин. Он вышел из дома на улице Коммунаров, 123, и с тех пор о нем нет известий.

Мужчине 27 лет.

К поискам подключились волонтеры и полиция. Уже просмотрены записи камер видеонаблюдения.

Волонтеры отработали лесной массив и жилой сектор Устюжны. Но следов потерявшегося не обнаружено.

ПСО "Ты не один" просит помощи в распространении информации о пропавшем. Его рост 175 сантиметров, у Дмитрия короткие волосы и плотное телосложение.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Андрея Косыгина, волонтеры ПСО «Ты не один» просят позвонить по телефонам: 8-911-505-68-98 или 102 (полиция).

ИСТОЧНИК KP.RU