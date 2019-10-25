Стало известно, когда состоится прощание с журналистом Алексеем Колосовым

СЕГОДНЯ 15:23 2019-10-25T15:24:51+03:00

"Это дважды дед косит под молодого человека,"- прокоментировал Алексей Колосов это фото Юрия Трубникова 4 года назад.

Отпевание пройдет в Храме Покрова на Торгу

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В Вологде на 67 году жизни скончался фотограф и журналист Алексей Колосов. В адрес семьи поступают многочисленные соболезнования из разных городов страны. Стало известно, когда состоится прощание с Алексеем Алексеевичем.

Как сообщил друг Алексея Колосова, редактор журнала "Вологодский лад" Андрей Сальников, похороны состоятся 27 октября.

В 10:00 в Вологодской областной филармонии имени В.А. Гаврилина пройдет гражданская панихида.

В 11:30 - состоится отпевание в храме Покрова Пресвятой Богородицы на Торгу (остановка автобуса "Старый базар").

ИСТОЧНИК KP.RU