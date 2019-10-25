В Вологодской области с 1 января снизят транспортный налог

СЕГОДНЯ 15:02 2019-10-25T15:03:40+03:00

Сейчас он для вологжан выше, чем для жителей многих других областей

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В Вологодской области будет снижен транспортный налог. Но не для всех.

Как сообщает пресс-служба Заксобрания региона, был проведен анализ ставок транспортного налога в регионах Центра и Северо-Запада России. Ставка налога 25 рублей за лошадиную силу, принятая в Вологодской области, оказалась выше, чем в большинстве других регионов.

Поэтому прозвучало предложение снизить налоговую нагрузку на маломощные автомобили, принадлежащие вологжанам. Департаменту финансов предложено подготовить поправку в закон - снизить ставку транспортного налога для машин мощностью до 100 лошадиных сил включительно с 25 рублей до 15 рублей за лошадиную силу.

Депутаты должны срочно принять поправку, так что новая ставка должна начать действовать уже с 1 января 2020 года.

К слову, в 2019 году общая сумма транспортного налога, поступившего в казну региона, составила 1,5 млрд. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU