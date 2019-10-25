В Череповце будут штрафовать курящих и матерящихся школьников

СЕГОДНЯ 14:45 2019-10-25T14:45:07+03:00

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В Череповце начались рейды по выявлению курящих и матерящихся школьников. Их родителей будут штрафовать. Причем дети больше всего боятся разговора с родителями.

24 октября прошел первый рейд. И работа будет продолжена. Родителей нарушителей общественного порядка могут привлечь к административной ответственности.

Вот что сообщила Яна Дударенко, ведущий специалист управления административных отношений мэрии Череповца: «За использование нецензурной лексики может быть наложен штраф от 500 рублей до тысячи. Это мелкое хулиганство. Курение на территории, где это запрещено, — от тысячи до полутора тысяч. Если ребенок курит за территорией школы, привлекают родителей за ненадлежащее исполнение обязанностей, статья предусматривает предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей».

ИСТОЧНИК KP.RU