Крокодила, попавшего в ДТП в Вологодской области, повезут в Екатеринбург

СЕГОДНЯ 14:12 2019-10-25T14:32:19+03:00

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Выживших в смертельном ДТП крокодила и питона привезли в Вологду. Как сообщала "Комсомолка", в Бабушкинском районе специалисты приютили животных, которых перевозили в "Ларгусе": крокодила, питона, ежа, кролика, морскую свинкуи черепаху.

Сотрудники МЧС передали их в районную ветеринарную лечебницу. Животных осмотрели, обработали рану у крокодила, обеспечили всем уют и покой, выделив директорский кабинет. Но других условий для содержания зверинца там нет.

Как выяснилось, кролик был предназначен для питания питона, но бабушкинцы отказались скормить его хищнику. Кроме того, была проблема с питанием крокодила.

Животных было решено отправить в Вологду. Их еще раз осмотрели в ветклинике "Фауна". Морскую свинку, ежа, кролика и черепаху удалось пристроили на передержку городским волонтерам. А вот двухметрового крокодила нужно срочно везти в столицу Урала. Затраты на бензин будут оплачивать добровольцы.

Как выяснилось, этот двухметровый нильский крокодил Генесса требует сложных условий содержания. "Отдать ее обратно в один из контактных зоопарков после 11 лет скитаний и страшного ДТП – это не счастливый конец истории. Поэтому мы нашли не самый простой – но лучший для нее вариант – транспортировку из Вологды в Екатеринбург. В Екатеринбурге живет и работает один из ведущих специалистов России по крокодилам (https://vk.com/crocchronicles). У него собственное большое помещение, многолетний опыт не только в выхаживании, но и в лечении крокодилов и аллигаторов. В государственные зоопарки животное не передать – у них свои сидят. Поэтому Евгений – это шанс Генессы на комфортные условия жизни, а также заботу, уход и правильное питание," - пишет председатель вологодского общества по спасению житвотных "Велес" Ольга Клюквина.

Путь, который нужно проделать рептилии до нового дома - почти 3,5 тысяч километров.

Сейчас огромный и опасный аллигатор находится на частной передержке в квартире волонтера. Крокодил ведет себя спокойно, не агрессивен. Для него создана теплая и влажная среда — животное обложили мокрой ветошью, он чувствует себя комфортно. По словам Ольги Клюквиной, соблюдается правила техники безопасности, пасть животного надежно зафиксирована скотчем. Его не кормят — крокодилы могут жить без пищи несколько недель, но поят при помощи шприца.

ИСТОЧНИК KP.RU