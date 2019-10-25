В Вологде умер фотограф и журналист Алексей Колосов

СЕГОДНЯ 12:02 2019-10-25T12:27:27+03:00

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В Вологде ушел из жизни фотограф и журналист Алексей Колосов. Ему было 66 лет. Он родился на Колыме, жил с родителями в Воронежской области. После службы в армии окончил факультет журналистики Воронежского государственного университета. Работал во многих периодических изданиях в различных регионах страны. В 1993 году он приехал в Вологду, трудился в команде своего земляка, легендарного редактора газеты "Русский Север" Владимира Панцырева.

Алексей Колосов активно сотрудничал с УМВД области, неоднократно выезжал в командировки на Северный Кавказ со сводными отрядами вологодской полиции. Путешествовал и создавал прекрасные фотоработы по Русскому Северу.

Дружил с поэтом Михалом Сопиным, опекал его вдову. Любил рыбачить. Помогал издавать районную газету "Восход". Активно сотрудничал с литературным журналом "Вологодский лад".

Выражаем соболезнование родным и близким Алексея Алексеевича Колосова.

Память о нём всегда останется в наших сердцах.

ИСТОЧНИК KP.RU