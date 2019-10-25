Четырехлетнюю девочку пьяные волог;ане содержали в нетопленном доме и без еды
В Вытегорском районе против 32-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Он угрожал применить насилие в отношении представителя власти.
Инцидент произошел в деревне Тудозеро.
Социально неблагополучная семья, состоящая на учете, очередной раз проверялась
24 сентября 2019 членами комиссии - в ней воспитывается 4-летний ребенок.
Специалисты увидели, что ребенок находится в нетопленом холодном доме.
В доме не было еды, а безработный отец с дедушкой были пьяны несколько дней.
32-летний отец ребенка уже трижды привлекался к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Специалисты соцслужб стали забирать голодного ребенка для обследования медиками. Но ее отец схватил в руки табурет и замахнулся, чтобы ударить 29-летнего сотрудника полиции.
В результате полицейский скрутил родителя и доставил в полицию. Против него возбуждено уголовное дело.
Ведется следствие, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU