Четырехлетнюю девочку пьяные волог;ане содержали в нетопленном доме и без еды

СЕГОДНЯ 11:22 2019-10-25T11:43:11+03:00

Когда ее стали изымать, папаша размахивал табуретом

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В Вытегорском районе против 32-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Он угрожал применить насилие в отношении представителя власти.

Инцидент произошел в деревне Тудозеро.

Социально неблагополучная семья, состоящая на учете, очередной раз проверялась

24 сентября 2019 членами комиссии - в ней воспитывается 4-летний ребенок.

Специалисты увидели, что ребенок находится в нетопленом холодном доме.

В доме не было еды, а безработный отец с дедушкой были пьяны несколько дней.

32-летний отец ребенка уже трижды привлекался к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Специалисты соцслужб стали забирать голодного ребенка для обследования медиками. Но ее отец схватил в руки табурет и замахнулся, чтобы ударить 29-летнего сотрудника полиции.

В результате полицейский скрутил родителя и доставил в полицию. Против него возбуждено уголовное дело.

Ведется следствие, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU