2019-10-25T11:06:12+03:00
Общество

В Вологде демонтируют чугунные исторические ограждения

Горожане волнуются, что они исчезнут навсегда
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В Вологде демонтируют чугунный забор и устанавливают металлический.

Вологдане заволновались. Наступление дешевых материалов, по их мнению, продолжается. Не так давно одно из старых зданий университета лишилось массивных "родных "дверей - их заменили на ообычный ширпотреб.

Сейчас возмущенные городане публикуют снимки замены чугунных литых ограждений вдоль аллеи на улице Мира на леерные ограждения.

Снимки сопровождаются мнениями, что власти города намерены уничтожить всю историческую красоту.

В администрации Вологды сообщают: "Чугунная ограда будет очищена от слоев краски и вернется на прежнее место после ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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