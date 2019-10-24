Виноват экскаватор: центр Сокола остался без воды

СЕГОДНЯ 16:23 2019-10-24T16:34:29+03:00

Без воды остались 7 многоэтажек и частный сектор

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Из-за провалившегося экскаватора в Соколе центр города остался без воды ЧП случилось 4 дня назад, как сообщала "Комсомольская правда" - Вологодская область, 21 октября экскаватор провалился под землю в благоустраиваемом сквере Романтик.

Там работы по программе «Комфортная городская среда» ведет вологодская компания ООО «Инстрой-сервис».

Как сообщает портал «Город Во» со ссылкой на источники в администрации города, провалившийся экскаватор спровоцировал повреждение квартального водовода. Без воды остались 7 многоквартирных домов на улицах Орешкова и Путейской, а также частные дома.

Подрядчик не смог оперативно достать технику. Вероятно, к решению проблемы будут подключены городские власти.

Горожане пока довольствуются подвозной водой.

На благоустройство сквера «Романтик» в Соколе между ООО «Инстрой сервис» и управлением ЖКХ города Сокола заключен контракт на 3,8 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU