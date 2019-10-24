Убивший женщину табуретом череповчанин был осужден

СЕГОДНЯ 14:44 2019-10-24T14:44:14+03:00

Он и ранее поколачивал свою приятельницу

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В Череповце осужден 53-летний мужчина, убивший 39-летнюю женщину табуретом. Он осужден по статье 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Тело женщины со следами побоев обнаружено вечером 17 февраля 2018 в квартире на улице Юбилейной в Череповце. О том, что она умерла во сне, сообщил 53-летний хозяин квартиры, обнаруживший это, когда проснулся.

Следователи СКР зафиксировали травмы головы погибшей. Эксперты подтвердили, что женщина умерла от тупой травмы головы.

Мужчина выдвигал версию, что женщина сама упала. Но следователи изъяли предполагаемое орудие преступления – табурет. Кроме того, были обнаружены следы крови на полу и другие вещественные доказательства.

Кровоподтеки, свидетельствовали, что подозреваемый и ранее мог наносить женщине побои. В результате мужчина по подозрению в совершении преступления следователями СК России был задержан, а 20.02.2019 по ходатайству следствия судом арестован.

Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. После предъявления всех собранных в отношении него данных череповчанин вины своей в совершенном преступлении отрицать не стал. Он рассказал, что они выпивали с приятельницей спиртное, позднее она настаивала на продолжении застолья.

Он хотел ее выгнать, а он в ходе ссоры он табуретом ударил ее по голове. Женщина легла на диван, а затем умерла.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8,5 лет лишения

свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU