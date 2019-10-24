Группа подростков заподозрена в угоне автомашины в Вологде

СЕГОДНЯ 14:21 2019-10-24T14:22:55+03:00

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В Вологде группа подростков подозревается в преступлении - в угоне автомашины с улицы Псковской.

В отношении 14-летнего и 16-летнего подростков возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон транспортного средства группой лиц по предварительному сговору).

Ночью 14 сентября эти подростки, а также их 13-летний приятель, угнали автомобиль марки «ВАЗ 2109». Машина принадлежит 25-летнему вологжанину.

Молодые люди проникли в салон, но завести двигатель не сумели и начали толкать транспортное средство. В этот момент их заметили жильцы дома. Подростки скрылись с места происшествия, но были вычислены.

Подобное преступление наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет, сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU