Вертолет санавиации доставил пострадавшего в ДТП вытегорского школьника в Вологду
Подростка, попавшего в ДТП в Вытегре, доставили в Вологду на вертолете.
ДТП случилась 22 октября в 18:50.
В райцентре автомобиль "Skoda" сбила 14-летнего мальчика. Подросток переходил дорогу на перекрестке Архангельского тракта и улицы Пляжной недалеко от «зебры». У него диагностированы различные переломы и множественные ушибы.
Врачебная комиссия рекомендовала госпитализировать мальчика в лечебное учреждение областного центра. 23 октября в Вытегру вылетел вертолет санавиации. Во второй половине дня пациент уже был в реанимации областной детской клинической больницы.
Как сообщает ИА «Вологда Регион», школьник находится в сознании, его состояние оценивается ак стабильно тяжелое.
ИСТОЧНИК KP.RU