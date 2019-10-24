Вертолет санавиации доставил пострадавшего в ДТП вытегорского школьника в Вологду

СЕГОДНЯ 13:29 2019-10-24T13:35:20+03:00

Вертолет санавиации оборудован всем необходимым для транспортировки тяжелобольных. Фото: Из материалов пресс-службы

Он помещён в реанимацию

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Подростка, попавшего в ДТП в Вытегре, доставили в Вологду на вертолете.

ДТП случилась 22 октября в 18:50.

В райцентре автомобиль "Skoda" сбила 14-летнего мальчика. Подросток переходил дорогу на перекрестке Архангельского тракта и улицы Пляжной недалеко от «зебры». У него диагностированы различные переломы и множественные ушибы.

Врачебная комиссия рекомендовала госпитализировать мальчика в лечебное учреждение областного центра. 23 октября в Вытегру вылетел вертолет санавиации. Во второй половине дня пациент уже был в реанимации областной детской клинической больницы.

Как сообщает ИА «Вологда Регион», школьник находится в сознании, его состояние оценивается ак стабильно тяжелое.

ИСТОЧНИК KP.RU