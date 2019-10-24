Случайный собутыльник в Череповце получил 10 лет лишения свободы

СЕГОДНЯ 12:12 2019-10-24T12:12:27+03:00

Он избил хлебосольного хозяина и забрал его банковскую карту

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46-летнего череповчанина признали виновным в смерти его случайного знакомого - 58-летнего местного жителя.

Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

10 июня 2019 года в одной из квартир дома по улице Раахе в Череповце

женщина, вернувшаяся с дачи, обнаружила тело 58-летнего супруга.

В результате уже на следующий день был задержан мужчина, который пользовался картой банка, принадлежащей погибшему.

Подозреваемый признался, что выпивал у погибшего дома. Хозяин дома дал ему свою банковскую карту и послал в магазин за спиртным и продуктами. Всю ночь он провел у потерпевшего дома, а под утро в ходе возникшей ссоры он дважды ударил хозяина квартиры по голове руками, после чего квартиру покинул.

О том, что знакомый скончался, череповчанин узнал, когда вернулся.

Экпертиза показала, что он скончался вскоре от закрытой черепно-мозговой травмы, кровоизлияния и отека головного мозга.

Приговор был суров: ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU