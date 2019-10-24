Умер ребенок: в Вологде судят врача-анестезиолога

СЕГОДНЯ 12:01 2019-10-24T12:01:05+03:00

Экспертиза указывает на его невиновность

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В Вологде судят врача - анестезиолога, работавшего в Вологодской областной детской клинической больнице.

Суд пытается установить связь между его действиями и смертью 5-летней пациенткой с пороком сердца и пневмонией.

Экспертиза, которая была назначена следователем, выявила ряд нарушений в действиях анестезиолога.

Вологодский областной суд Вологды признал доктора виновным в причинении смерти по неосторожности и назначил наказание в виде лишения свободы на срок два года.

Однако защита осужденного оспорила приговор, была проведена повторная экспертиза.

В результате был сделан вывод: ребенок получил всю возможную помощь, были назначены правильные дозировки препаратов и необходимые исследования. Недостатки касались лишь ведения документации.

То есть повторная эксперта сделала иной вывод: связи между действиями врача и смертью пациента нет. Как сообщает пресс-служба судов региона, следующее заседание состоится 30 октября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU