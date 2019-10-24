2019-10-24T10:30:34+03:00
Общество

В городе металлургов на Октябрьском проспекте появилась хоккейная аллея

Хоккеисты Северстали и Алмаза высадили 25 вязов недалеко от Ледового дворца
Евдокия САХАРОВА
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Фото: ХК «Северсталь»Фото: ХК «Северсталь»
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Череповецкие хоккеисты высадили целую аллею за Ледовым дворцом. На Октябрьском проспекте команды «Северстали» и «Алмаза» посадили 25 вязов - 25 лет назад в Межнациональной хоккейной лиги на смену череповецкому «Металлургу» пришла череповецкая «Северсталь». Юбилей переименования комбината и команды решили отметить такой волонтерской работой.

Участие в закладке аллеи принял и главный тренер «желто-черных» Андрей Разин и ветеран коллектива Юрий Трубачев. Спортсмены взяли даже свои семьи на мероприятие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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