В Вологде на "зебре" сбили двух подростков [ВИДЕО]
На видеокамеру попало ДТП, произошедшее в Вологде на перекрестке Ленинградская-Южакова
Скриншот видео от БазаNET
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В областной столице на камеру видеонаблюдения попал момент аварии. Водитель на приличной скорости сбил двух подростков на пешеходном переходе. Два 15-летних мальчика вышли на дорогу, когда еще не загорелся зеленый. А водитель выкатил на желтый сигнал.
ДТП произошло на перекрестке Ленинградская-Южакова 22 октября около половины девятого вечера. За рулем "Форда" сидел 21-летний мужчина. Пострадавших госпитализировали.
ДТП Ленинградская - Южакова, сбили двух подростков.Видео от БазаNET
ИСТОЧНИК KP.RU