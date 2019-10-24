2019-10-24T12:40:16+03:00
Происшествия

В Вологде на "зебре" сбили двух подростков [ВИДЕО]

На видеокамеру попало ДТП, произошедшее в Вологде на перекрестке Ленинградская-Южакова
Евдокия САХАРОВА
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Скриншот видео от БазаNETСкриншот видео от БазаNET
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В областной столице на камеру видеонаблюдения попал момент аварии. Водитель на приличной скорости сбил двух подростков на пешеходном переходе. Два 15-летних мальчика вышли на дорогу, когда еще не загорелся зеленый. А водитель выкатил на желтый сигнал.

ДТП произошло на перекрестке Ленинградская-Южакова 22 октября около половины девятого вечера. За рулем "Форда" сидел 21-летний мужчина. Пострадавших госпитализировали.

ДТП Ленинградская - Южакова, сбили двух подростков.Видео от БазаNET

ИСТОЧНИК KP.RU

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