Вологодчина утвердила себе новый праздник

СЕГОДНЯ 09:36 2019-10-24T09:36:19+03:00

В Вологодской области теперь 27 мая будут отмечать День вологодского кружева. В этот день родилась автор "вологодского манера" плетения Анфия Брянцева

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Вологжане 27 мая будут отмечать День вологодского кружева. Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области утвердили праздничную дату накануне. Летом было проведено онлайн-голосование и вологжане выбрали 27 мая как праздник. По новому стилю в этот день появилась на свет мастерица Анфия Фёдоровна Брянцева, которая придумала фирменный способ плетения - "вологодский манер".

Кружево один из брендов региона, популяризация и продвижение кружевоплетения должны пойти на пользу экономике. Вологодское кружево стало известно с первой четверти XIX века. Вологодское предприятие "Снежинка" было основано в 1960 году и работает до сих пор.

ИСТОЧНИК KP.RU