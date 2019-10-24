Вологодчина утвердила себе новый праздник
Вологжане 27 мая будут отмечать День вологодского кружева. Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области утвердили праздничную дату накануне. Летом было проведено онлайн-голосование и вологжане выбрали 27 мая как праздник. По новому стилю в этот день появилась на свет мастерица Анфия Фёдоровна Брянцева, которая придумала фирменный способ плетения - "вологодский манер".
Кружево один из брендов региона, популяризация и продвижение кружевоплетения должны пойти на пользу экономике. Вологодское кружево стало известно с первой четверти XIX века. Вологодское предприятие "Снежинка" было основано в 1960 году и работает до сих пор.
ИСТОЧНИК KP.RU