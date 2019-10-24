Череповцу не понравились остановки Артемия Лебедева

СЕГОДНЯ 09:12 2019-10-24T09:14:25+03:00

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Артемий Лебедев выложил в своем видеоблоге ответ на критику новых череповецких остановок, спроектированные его фирмой. Студия создала проект для компании Северсталь, которая, в свою очередь, решила подарить пару остановочных комплексов городу, чтобы разместить их на границах предприятия.

Череповецкий архитектурный совет решил, что такие остановки не эстетичны и не соответствуют городскому дизайн-коду. Сейчас в Череповце приняты деревянные остановки, а комплекс Лебедева красный и состоит из 5 одинаковых секций, обшит поликарбонатом, предусмотрена возможность теплой секции.

"Завод захотел улучшить свою территорию и сделать так, чтобы и вокруг тоже была красота. Город решил, что это не красота, а *** (ерунда), а то, что город предлагает - это красиво. Ну, такой город Череповец", - заявил Артемий Лебедев.

Пока дизайн не утвердили, возможно будут внесены правки.

ИСТОЧНИК KP.RU