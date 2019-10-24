2019-10-24T08:56:39+03:00
Общество

Вологодские дети больше не смогут покупать снюсы

В Вологодской области начали работать над законопроектом о бестабачных никотиновых смесях
Евдокия САХАРОВА
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Губернатор Вологодской области поручил департаменту здравоохранения разработать законопроект о запрете продажи бестабачных никотиновых смесей (снюсов) несовершеннолетним.

Толчком явилось отравление ребенка снюсом в Череповце - у него зафиксировали страшную никотиновую ломку, а в Кировской области школьник погиб от такой смеси. На данный момент никотиновые смеси находятся в свободной продаже из-за отсутствия в составе табака. Объем никотина в бестабачных смесях в разы превышает стандартную дозировку сигареты и вызывает привыкание у подростков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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