В Череповце за тройняшек выдадут полмиллиона

СЕГОДНЯ 20:22 2019-10-23T20:24:25+03:00

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В Череповце родители новорожденных тройняшек получат полмиллиона от города. 22 октября на внеочередном заседании Гордумы чиновники решили помочь семейству рублем. Дети родились в конце июня. По словам заместителя мэра, в Череповце тройняшек не рожали уже давно, с 2016 года, а выплата - традиционная.

Депутаты за матпомощь проголосовали единодушно.

ИСТОЧНИК KP.RU