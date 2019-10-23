В Череповце за тройняшек выдадут полмиллиона
На внеочередном заседании Гордумы чиновники решили выплатить череповецкой семье матпомощь после рождения тройняшек
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В Череповце родители новорожденных тройняшек получат полмиллиона от города. 22 октября на внеочередном заседании Гордумы чиновники решили помочь семейству рублем. Дети родились в конце июня. По словам заместителя мэра, в Череповце тройняшек не рожали уже давно, с 2016 года, а выплата - традиционная.
Депутаты за матпомощь проголосовали единодушно.
ИСТОЧНИК KP.RU