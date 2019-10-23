В исторической части Вологды построят гостиницу

СЕГОДНЯ 20:05 2019-10-23T20:06:52+03:00

В Вологде прошел прием предпринимателей у мэра города

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Сергей Воропанов ответил на вопросы предпринимателей Вологды - первая мобильная приемная прошла в стенах администрации города. 10 компаний участвовали в обсуждении судьбы местного бизнеса.

Был поднят вопрос строительства гостиницы не ниже трехзвездочной в областной столице, но необходимо подыскать коммерчески выгодный для размещения туристов земельный участок. Взамен компания «Актив» собирается инвестировать 300 миллионов в туринфраструктуру Вологды. В Череповце уже составлен проект строительства гостиницы той же крупной сети.

Администрация предложила несколько площадок в исторической части города, в том числе участки с расселенными домами.

ИСТОЧНИК KP.RU