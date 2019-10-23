2019-10-23T20:06:52+03:00
Экономика

В исторической части Вологды построят гостиницу

В Вологде прошел прием предпринимателей у мэра города
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сергей Воропанов ответил на вопросы предпринимателей Вологды - первая мобильная приемная прошла в стенах администрации города. 10 компаний участвовали в обсуждении судьбы местного бизнеса.

Был поднят вопрос строительства гостиницы не ниже трехзвездочной в областной столице, но необходимо подыскать коммерчески выгодный для размещения туристов земельный участок. Взамен компания «Актив» собирается инвестировать 300 миллионов в туринфраструктуру Вологды. В Череповце уже составлен проект строительства гостиницы той же крупной сети.

Администрация предложила несколько площадок в исторической части города, в том числе участки с расселенными домами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Череповце за тройняшек выдадут полмиллиона
Сэкономленные с праздничных украшений деньги пойдут на 33 новые остановки в Вологде
Троих участников перестрелки в Кирилловском карьере заключили под стражу
Молодая вологжанка избила собутыльницу сковородкой до смерти
Студотряды ВГМХА признаны одними из лучших в России
В Грязовецком районе главой стал бывший начальник УВД
Поддельная банкнота в 5 тысяч рублей изъята в Вологде
В Вологодской области ищут очевидцев смертельного ДТП
Убийство произошло в центре Вологды
В Вытегорском районе грузовик вылетел в кювет и перевернулся
Установлен новый прожиточный уровень для вологодских пенсионеров
Три человека погибли в ДТП при перевозке крокодила, питона, ежа, кролика и морской свинки
Вологодские полицейские спасли дальнобойщика
Подозреваемый в приставании к несовершеннолетним на темном "Дастере" был задержан
Двое вологжан залезли в дом, где ограбили и избили 83-летнюю хозяйку
В Вологде полиция изъяла 372 бутылки незаконной водки
В Череповце рабочий упал в монтажный проём
В Вологодской районе ищут развратника - водителя темного "Рено Дастер"
В Вологодской области введен режим ЧС
На Вологодчине туалет на ЖД вокзале станет бесплатным
В Череповце сносят деревяшки у парка КиО
В Череповце женщина сбила несовершеннолетнего мотоциклиста
На двое суток в Вологде отключат воду
В Череповце бойцовский пес за секунды загрыз 13-летнюю собачку на глазах её 11-летней хозяйки