В исторической части Вологды построят гостиницу
Сергей Воропанов ответил на вопросы предпринимателей Вологды - первая мобильная приемная прошла в стенах администрации города. 10 компаний участвовали в обсуждении судьбы местного бизнеса.
Был поднят вопрос строительства гостиницы не ниже трехзвездочной в областной столице, но необходимо подыскать коммерчески выгодный для размещения туристов земельный участок. Взамен компания «Актив» собирается инвестировать 300 миллионов в туринфраструктуру Вологды. В Череповце уже составлен проект строительства гостиницы той же крупной сети.
Администрация предложила несколько площадок в исторической части города, в том числе участки с расселенными домами.
ИСТОЧНИК KP.RU