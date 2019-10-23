Сэкономленные с праздничных украшений деньги пойдут на 33 новые остановки в Вологде
Сергей Воропанов выступил на общественном совете Вологды с предложением потратить более 3 миллионов рублей на покупку необходимых городу остановок и урн. Деньги удалось сэкономить на торгах при покупке новогодних украшений для города: сначала городская казна выделила на них 15 млн, потом сумма снизилась вдвое. Остальные средства пойдут на зарплаты бюджетникам.
Планируется закупить 33 остановочных комплекса. В адрес администрации пришло большое количество заявок на установку. Предложение мэра по закупке было поддержано общественным советом, подрядчик будет выбран в ближайшее время.
ИСТОЧНИК KP.RU