Троих участников перестрелки в Кирилловском карьере заключили под стражу

СЕГОДНЯ 18:39 2019-10-23T18:42:32+03:00

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До 20 декабря 2019 года Череповецкий городской суд Вологодской области постановил заключить под стражу троих подозреваемых в перестрелке в Кирилловском карьере. Андрей Меньшиков, Денис Богданов и Анатолий Тесельский будут за решеткой в течение месяца на период предварительного следствия. Напомним, криминальная разборка произошла на территории ОАО "Череповецкое карьерное управление" в пос. Шиндалово Кирилловского района 20 октября 2019 года.

Мужчин на данный момент ведут по статье хулиганство, им грозит штраф в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы за период 3-4 лет, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок до 7 лет.

Постановление еще не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU