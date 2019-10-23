2019-10-23T18:42:32+03:00
Происшествия

Троих участников перестрелки в Кирилловском карьере заключили под стражу

Череповецкий городской суд постановил поместить подозреваемых за решетку на месяц
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

До 20 декабря 2019 года Череповецкий городской суд Вологодской области постановил заключить под стражу троих подозреваемых в перестрелке в Кирилловском карьере. Андрей Меньшиков, Денис Богданов и Анатолий Тесельский будут за решеткой в течение месяца на период предварительного следствия. Напомним, криминальная разборка произошла на территории ОАО "Череповецкое карьерное управление" в пос. Шиндалово Кирилловского района 20 октября 2019 года.

Мужчин на данный момент ведут по статье хулиганство, им грозит штраф в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы за период 3-4 лет, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок до 7 лет.

Постановление еще не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Молодая вологжанка избила собутыльницу сковородкой до смерти
Студотряды ВГМХА признаны одними из лучших в России
В Грязовецком районе главой стал бывший начальник УВД
Поддельная банкнота в 5 тысяч рублей изъята в Вологде
В Вологодской области ищут очевидцев смертельного ДТП
Убийство произошло в центре Вологды
В Вытегорском районе грузовик вылетел в кювет и перевернулся
Установлен новый прожиточный уровень для вологодских пенсионеров
Три человека погибли в ДТП при перевозке крокодила, питона, ежа, кролика и морской свинки
Вологодские полицейские спасли дальнобойщика
Подозреваемый в приставании к несовершеннолетним на темном "Дастере" был задержан
Двое вологжан залезли в дом, где ограбили и избили 83-летнюю хозяйку
В Вологде полиция изъяла 372 бутылки незаконной водки
В Череповце рабочий упал в монтажный проём
В Вологодской районе ищут развратника - водителя темного "Рено Дастер"
В Вологодской области введен режим ЧС
На Вологодчине туалет на ЖД вокзале станет бесплатным
В Череповце сносят деревяшки у парка КиО
В Череповце женщина сбила несовершеннолетнего мотоциклиста
На двое суток в Вологде отключат воду
В Череповце бойцовский пес за секунды загрыз 13-летнюю собачку на глазах её 11-летней хозяйки