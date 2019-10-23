2019-10-23T18:25:29+03:00
Происшествия

Молодая вологжанка избила собутыльницу сковородкой до смерти

Она должна выплатить 100 тысяч рублей морального вреда матери погибшей
Иван Чухнин
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29-летняя девушка попала под суд . Ее обвинили в избиении собутыльницы до смерти. О решении суда сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Само преступление было совершено 16 января 2019 года в Тотемском районе во время застолья.

29-летняя женщина в квартире своего знакомого поссорилась с приятельницей. Слова переросли в действия - девушка избила оппонентку сковородой, а затем избила руками и ногами 30-летнюю соперницу.

Та суммела уйти домой, но от полученных травм скончалась 21 января.

18 октября состоялось заседание Тотемского районного суда. Обвиняемая вину не признала, свои действия никак не прокомментировала.

Но суд признал ее виновной и приговорил к пяти годам лишения свободы. С нее в пользу матери погибшей женщины взыскана компенсация морального вреда - 100 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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