2019-10-23T18:00:52+03:00
Политика

В Грязовецком районе главой стал бывший начальник УВД

Сергей Фекличев решил выдвигаться на пост главы района самостоятельно
Евдокия САХАРОВА
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Фото: Сельская правдаФото: Сельская правда
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Бывший начальник УВД Сергей Фекличев стал новым главой Грязовецкого района. Предыдущий управленец Михаил Лупандин покинул кресло после проигрыша на сентябрьских выборах.

Сергей занимал пост начальника охранного комплекса местного отделения Газпрома после службы в органах. На выборах он выступил в качестве самовыдвиженца, однако потом начал активно поддерживать Единую Россию. Его кандидатуру на открытых выборах поддержали единодушно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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