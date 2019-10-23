В Грязовецком районе главой стал бывший начальник УВД

СЕГОДНЯ 18:00 2019-10-23T18:00:52+03:00

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Бывший начальник УВД Сергей Фекличев стал новым главой Грязовецкого района. Предыдущий управленец Михаил Лупандин покинул кресло после проигрыша на сентябрьских выборах.

Сергей занимал пост начальника охранного комплекса местного отделения Газпрома после службы в органах. На выборах он выступил в качестве самовыдвиженца, однако потом начал активно поддерживать Единую Россию. Его кандидатуру на открытых выборах поддержали единодушно.

ИСТОЧНИК KP.RU