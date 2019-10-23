2019-10-23T15:25:03+03:00
Общество

Поддельная банкнота в 5 тысяч рублей изъята в Вологде

Ее обнаружилли в банке на улице Предтеченской
Иван Чухнин
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В Вологодской области изъята купюра номиналом 5000 рублей. Она оказалась поддельной.

В полицию обратился сотрудник подразделения банка, которое находится на улице Предтеченской в Вологде. Он сообщил, что банкнота поступила из организации вместе с выручкой. Полицейские изъяли подозрительную банкноту и направили ее на исследование. По заключению эксперта данная купюра является фальшивой.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства, при которых фальшивка попала в оборот. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с крупным денежным штрафом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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