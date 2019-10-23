В Вологодской области ищут очевидцев смертельного ДТП

СЕГОДНЯ 13:37 2019-10-23T13:39:14+03:00

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Вытегорская полиция обратилась к СМИ за помощью - необходимо распространить информацию. Она касается всех, кто 22 октября вечером проезжал по трассе Вологда - Медвежьегорск.

22 октября около 9 часов вечера был сбит человек. ДТП случилось на 277 км автодороги Вологда- Медвежьегорск. Пешеход от полученных травм скончался на месте аварии.

Автомашину, которая скрылась с места аварии, и пытаются установить полицейские: "Убедительная просьба очевидцев происшествия, либо водителей, проезжавших в указанное время по данной автодороге, предоставить имеющуюся информацию либо записи видеорегистратора в дежурную часть ОМВД России по Вытегорскому району, либо по телефону 88146-2-11-02, 88146-2-15-00, " - сообщает пресс-релиз ОВД.

ИСТОЧНИК KP.RU