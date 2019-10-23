2019-10-23T13:21:11+03:00
Происшествия

Убийство произошло в центре Вологды

Труп найден на улице Пролетарской
Иван Чухнин
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ЧП случилось в центре Вологды - 22 октября около 8 часов утра в квартире дома на улице Пролетарской было обнаружено бездыханное тело. На груди у него зияла ножевая рана.

Он был опознан - это 55-летний безработный мужчина без определенного места жительства.

О ЧП в полицию сообщила женщина из соседней квартиры.

Полиция задержала 52-летнего хозяина квартиры, который, как вяснилось, приютил бомжа на своей тернритории. Но между мужчинами произошла бытовая ссора, в ходе которой хозяин зарезал гостя. Он сообщил о произошедшем соседке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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